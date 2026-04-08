Colapsa pared de una vivienda producto de la crecida de la cañada en Villa María en Pantoja

La pared que colapsó a consecuencia de la crecida de la cañada producto de las lluvias de esta madrugada por las lluvias. ( DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI )

La pared del baño de una vivienda se derrumbó este miércoles por la crecida de la cañada que cruza el barrio Villa María, en Pantoja, provincia Santo Domingo Oeste.

Felicita, dueña de la vivienda ubicada en las inmediaciones de la cañada, explicó a Diario Libre que aproximadamente a las 2 de la mañana se percató de que el agua estaba penetrando la vivienda; el agua le llegaba hasta las rodillas.

Se acercó a la pared del baño que daba a la cañada y sintió una vibración.

Ante la situación, se sintió preocupada y decidió salir de la vivienda, donde residía ella sola.

"Y Fuuu se metió el agua", describió Felicita que cuando logró abrir la puerta de la casa, el agua entró con mucha presión dificultando su escape.

Aunque agradeció haber podido salir, lamentó que sus pocas pertenencias se echaran a perder, "La greca no la encontré. Yo le dije a los muchachos que buscaran la grequita".

Felicita dijo que no tiene otro sitio donde dormir, por lo que los muchachos del barrio le arreglaron un pequeño espacio de su casa parcialmente destruida para poder pasar la noche.

Residentes denuncian que situación del barrio empeoró con arreglo de la cañada

Felicita no fue la única afectada por la crecida de la cañada, las casas de decenas de sus vecinos también se inundaron y se llenaron de lodo y basura arrastrados por el agresivo caudal que llevaba la corriente.

Pascual Figuereo, residente de más de 30 años de la zona, explicó que, aunque tenían problemas por la crecida de la cañada anteriormente, la situación empeoró luego de que iniciaran un proyecto de adecuación de la zona en 2023 que nunca terminaron.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/09/whatsapp-image-2026-04-09-at-000454-88f1097c.jpeg Pascual Figuereo explicando acerca de la cañada.

"Ese remiendo se lo echaron porque voló por arriba el agua. Le echaron ese otro remiendo. Entonces, mire ese boquetico cuando tiene basura se tapa", señaló Pascual un hoyo del proyecto donde indicaron iban a hacer un registro para los baños, pero hace más de un año que no continúan los trabajos.

Según expresó desde el inicio de la construcción el agua de la cañada lo que hace es desviarse a la calle del sector inundando toda la zona cada vez que llueve.

"somos huérfanos"

Los moradores se quejaron de que las autoridades no van en su auxilio. Coincidieron en que las autoridades solo van de paso, y no vuelven por el barrio.

"Nunca nadie viene en rescate. La comunidad no quiere políticos por aquí ... Estamos hartos. En buen criollo", expresó una de las residentes que se identificó como Leticia.