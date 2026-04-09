Un operativo de inteligencia en la provincia de Azua culminó con la incautación de 151 paquetes de presunta marihuana sintética, hallados en la parte trasera de un camión que transportaba huacales vacíos utilizados para cargar productos agrícolas y una lona.

El conductor, identificado como Henry Reyes Ferreras, de 36 años, fue arrestado y será sometido a la justicia por violación a la Ley 50-88 sobre drogas y sustancias controladas, según un comunicado de prensa de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).

Las autoridades detallaron que en la acción participaron efectivos del Ejército de República Dominicana (ERD) y agentes de la DNCD, bajo la coordinación del Ministerio Público, como parte del reforzamiento de las operaciones conjuntas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/09/whatsapp-image-2026-04-09-at-90658-am-4b7d9bfd.jpeg Fotografía cedida por la DNCD de los paquetes de marihuana sintética decomisados en Azua. (FUENTE EXTERNA)

Investigan el hallazgo

La inspección del vehículo permitió localizar los paquetes ocultos debajo de envases plásticos, empacados en fundas negras y transparentes, con un peso preliminar de 160 libras, según el comunicado oficial.

El tipo de empaque y tamaño corresponde a características habituales de la marihuana sintética, que suele ingresar al país camuflada en maletas, tanques de comida o bocinas.

Los paquetes fueron enviados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para los análisis correspondientes, mientras el Ministerio Público y la DNCD investigan si existen otros implicados en la frustrada operación de narcotráfico.

Riesgos de la marihuana sintética

La marihuana sintética es un conjunto de sustancias químicas creadas en laboratorio para imitar los efectos del THC, el principal componente psicoactivo de la planta Cannabis sativa, pero con una potencia mucho mayor e impredecible.

A diferencia de la marihuana natural, estos compuestos se aplican sobre hierbas secas o se venden en líquidos, y su composición puede variar sin control, lo que aumenta significativamente los riesgos.

Su consumo puede provocar efectos graves como ansiedad intensa, alucinaciones, psicosis, convulsiones, daño cardíaco e incluso la muerte, convirtiéndola en una sustancia considerablemente más peligrosa para la salud.

8 Te puede interesar Arrestan a raso del Ejército con 90 libras de marihuana y dos paquetes de cocaína en Barahona