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quemaduras segundo grado
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Hospitalizan a niño de 10 años con quemaduras; la madre está detenida en Higüey

El menor también presenta lesiones graves y es atendido en el Hospital Infantil Nuestra Señora de la Altagracia

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    Hospitalizan a niño de 10 años con quemaduras; la madre está detenida en Higüey
    El menor está ingresado en el Hospital Infantil Nuestra Señora de la Altagracia. (FUENTE EXTERNA)

    Un menor de 10 años resultó con quemaduras de segundo grado, además de otros traumas físicos, presuntamente ocasionados por su madre, en un hecho ocurrido ayer miércoles. La mujer está detenida.

    El niño, cuyo nombre se hace reserva como establece la ley, fue trasladado alrededor de las 2:30 de la tarde al Hospital Infantil Nuestra Señora de la Altagracia por una unidad del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, tras recibirse una denuncia de maltrato infantil.

    • De acuerdo con el informe médico, el menor presenta una quemadura superficial de segundo grado en la mano derecha, así como trauma craneal y hematomas en la región maxilar derecha.

    Lesiones provocadas por la madre

    Según las informaciones, las lesiones habrían sido provocadas por su madre, identificada como J. P., de nacionalidad haitiana.

    La mujer fue detenida y conducida a la Dirección Regional de la Policía Nacional en la provincia La Altagracia, donde será sometida a los procedimientos legales correspondientes.

    TEMAS -

      Periodista egresada de la UASD. Docente universitaria, con especialidad en Educación y Nuevas Tecnologías.