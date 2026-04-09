Neblina afecta aterrizaje de una aeronave en aeropuerto del Cibao

Vista del Aeropuerto Internacional del Cibao, en la provincia Santiago. ( ARCHIVO )

La presencia de neblina provocó dificultades para el aterrizaje de una aeronave, la mañana de este jueves, en el Aeropuerto Internacional del Cibao, en la provincia Santiago.

El vuelo afectado fue el JB1265, de la aerolínea Jet Blue, procedente de Orlando, Florida, Estados Unidos, el cual no pudo aterrizar en su primer intento debido a la baja visibilidad registrada en la terminal.

De acuerdo con informaciones preliminares, el avión ejecutó un missed approach, un procedimiento estándar en la aviación que consiste en abortar el aterrizaje cuando no existen condiciones seguras para completar la maniobra.

El vuelo logró aterrizar sin contratiempos poco después, cuando las condiciones climáticas comenzaron a mejorar.

Preocupación entre pasajeros

La situación generó preocupación momentánea entre los pasajeros y las personas que aguardaban en la terminal aérea.

Desde el Aeropuerto Internacional del Cibao aseguraron que este tipo de maniobras forman parte de los protocolos de seguridad establecidos y que, pese a la incertidumbre que pueden generar, garantizan la integridad de los viajeros y las tripulaciones.

Otro caso

El pasado 18 de diciembre de 2025, la presencia de una densa neblina también impidió el aterrizaje del vuelo JB1256, con ruta Orlando–Santiago, lo que obligó a desviar la aeronave por razones de seguridad.

Ante las condiciones meteorológicas adversas, la aeronave fue redirigida al Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón, en la provincia Puerto Plata.