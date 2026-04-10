En un ambiente de dolor y desconsuelo, los familiares de José Manuel de León lo recordaron como un hombre trabajador y solidario, como una persona muy querida en el barrio.

El cuerpo de De León fue encontrado en la tarde de este viernes flotando en la cañada Jicaco del barrio Nuevo Amanacer, en Los Alcarrizos, cerca de la desembocadura de la corriente de agua que se une al río Lebrón.

Entre la basura, troncos y los ajuares de los moradores del barrio, De León fue arrastrado por las aguas que inundaron el sector, a causa de la crecida de la cañada, debido a las fuertes lluvias que se registraron el pasado martes y la madrugada del miércoles producto de una vaguada que afectó el territorio nacional.

Su viuda, Dulciris Reyes, relató a Diario Libre que salió de la casa en la madrugada del miércoles a comprar "cigarros y una chata" y desde entonces no volvieron a saber de él.

"Lo estoy buscando y no aparece. Luego hoy me dicen que apareció un muerto en la cañada, y bajé... y ahí confirmamos que era mi esposo", contó notablemente afectada por lo sucedido.

Dulciris lo describió como un hombre dedicado al trabajo y conocido en la comunidad por sus habilidades en la construcción y muy querido por sus vecinos.

"Él era muy trabajador. Todo el mundo lo buscaba. Sabía poner cerámica, trabajaba en construcción, hacía de todo un poco", expresó.

Había sufrido una recaída

Según explicó, en los últimos meses atravesaba un momento emocional difícil y tiene una recaída con los vicios, tras la muerte de su madre, que ocurrió hace aproximadamente un año.

"Había tenido una recaída. Estaba depresivo por la muerte de su mamá... el 1 de abril hizo un año. Estaba muy depresivo en ese tiempo", señaló. Aun así, asegura que en el barrio era apreciado por muchos. "A él lo quería todo el mundo aquí".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/11/whatsapp-image-2026-04-10-at-73718-pm-e8eb0090.jpeg El cuerpo de José De León fue encontrado en la tarde de este viernes flotando la cañada Jicaco, en Los Alcarizos. (DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/11/whatsapp-image-2026-04-10-at-73720-pm-5c25829c.jpeg Esposa de José Manuel de León, Dulciris Reyes. (DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/11/whatsapp-image-2026-04-10-at-73720-pm-1-9abcf9ad.jpeg Hermana de José Manuel de León, Rosmery de León, su padre y el voluntario de la Defensa Civil, Luis Enrique Corporán. (DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/11/whatsapp-image-2026-04-10-at-73718-pm-2-f15a3ce3.jpeg Familiares y vecinos de José Manuel de León, reunidos tras conocer la noticia de su muerte. (DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/11/whatsapp-image-2026-04-10-at-73724-pm-3e509d66.jpeg El barrio Nuevo Amanecer, en las cercanías de la cañada Jicaco, visiblemente afectado por la crecida del caudal. (DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA) ‹ >

Aunque imperfecto, siempre estaba dispuesto a ayudar

Su hermana, Rosmery de León, lo recordó como una persona activa y siempre dispuesta a ayudar.

"Lo voy a recordar como un hombre de bien... No estaba tranquilo, siempre quería hacer algo o ayudarte", expresó. Destacó que José Manuel, como cualquier persona, no era perfecto, "pero tenía su lado bueno".

José Manuel de León deja dos hijos en la orfandad, de 16 y 12 años.

Su cuerpo permanece en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) y será entregado a sus familiares en la mañana de este sábado.