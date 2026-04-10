Arrestan hombre y ocupan nueve paquetes de presunta marihuana en San Francisco de Macorís

Parte de los paquetes de drogas incautados por las autoridades durante un operativo en San Francisco de Macorís. ( FUENTE EXTERNA )

Las autoridades informaron este viernes sobre el apresamiento de un hombre y la incautación de nueve paquetes de presunta marihuana, durante un operativo de interdicción y un posterior allanamiento en el municipio de San Francisco de Macorís, provincia Duarte.

De acuerdo con una nota de prensa, equipos antinarcóticos realizaron labores de inteligencia, seguimiento y vigilancia para capturar a un individuo que presuntamente se disponía a realizar una transacción de sustancias ilícitas en la calle principal de la comunidad Mata Larga.

Según las autoridades, el hombre intentó escapar a bordo de una yipeta marca Changan al percatarse de la presencia de los agentes, pero fue interceptado. Durante la requisa del vehículo, agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y miembros del Ministerio Público encontraron una caja que contenía cinco paquetes de un vegetal que se presume es marihuana.

Otro operativo

Posteriormente, las autoridades ampliaron el operativo hacia la urbanización Neftalí III, donde ejecutaron un allanamiento en un apartamento ubicado en la calle Maireni, presuntamente vinculado a un individuo conocido como "Don" o "el Viejo". En el lugar fueron ocupados otros cuatro paquetes de marihuana, una aparente bomba lacrimógena y una máquina para contar dinero.

Durante el operativo también fueron incautados dos vehículos, varios teléfonos celulares y documentos considerados de interés para el proceso investigativo.

Las autoridades indicaron que mantienen activa la búsqueda de otros integrantes de esta red de microtráfico que opera en sectores de San Francisco de Macorís, con el objetivo de apresarlos y someterlos a la justicia.

Los nueve paquetes ocupados fueron enviados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para los análisis correspondientes.