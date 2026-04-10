Hallan cadáver de un hombre en la desembocadura del río Lebrón en Los Alcarrizos

El río Lebrón suele desbordarse en tiempos de lluvias torrenciales. ( ARCHIVO )

El cadáver de un hombre fue encontrado este viernes en la desembocadura del río Lebrón, en el barrio Nuevo Amanecer, municipio Los Alcarrizos.

El cuerpo, flotando boca abajo, fue avistado por residentes en la zona pasada las 11:00 de la mañana, lo que generó consternación.

A la escena llegaron miembros de la Policía Nacional, de la Defensa Civil y del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), además de decena de curiosos que permanecían en las periferias del río esperando a que se ejecutara el levantamiento del cadáver, que hasta el momento no ha sido identificado.

Hasta el momento, se desconocen las circunstancias en las que se produjo la muerte.

Desbordamiento por las lluvias

Las fuertes lluvias registradas el pasado miércoles 8 de abril provocaron el desbordamiento del río Lebrón, causando graves inundaciones en el barrio Nuevo Amanecer, en Los Alcarrizos.

Las intensas precipitaciones provocaron daños en infraestructuras y viviendas.