Identifican a hombre hallado sin vida en la cañada Jicaco de Los Alcarrizos

Fue identificado como José Manuel de León, de 39 años, el hombre cuyo cuerpo fue encontrado la tarde del viernes en las aguas de la cañada Jicaco, que desemboca en el río Lebrón, en el sector Nuevo Amanecer, en Los Alcarrizos.

De acuerdo con testimonios de su esposa, Dulciris Reyes, De León salió caminando de su vivienda la madrugada del pasado miércoles, durante las intensas lluvias que provocaron la crecida de la cañada.

Dulciris explicó que José Manuel dejó claro que tenía la intención de comprar cigarrillos y "una sustancia", pero no regresó.

"Era un buen hombre"

Describió a su esposo como un buen hombre, aunque señaló que atravesaba por un periodo de depresión, tras la muerte de su madre ocurrida hace aproximadamente un año, lo que lo llevó a una recaída.

José Manuel de León deja en la orfandad a dos hijos, de 16 y 12 años.

El cuerpo permanece en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), desde donde será entregado a sus familiares la mañana de este sábado.