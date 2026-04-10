Un niño de dos años muere ahogado en una cubeta llena de agua en La Vega

Jandel Juniel Mejía Hernández, el niño de dos años que murió ahogado en una cubeta con agua dentro de su vivienda, en la provincia La Vega. ( FUENTE EXTERNA )

Un niño de dos años falleció ahogado ayer, jueves, en una cubeta llena de agua dentro de su vivienda, hecho ocurrido en el distrito municipal Rincón, provincia La Vega.

La víctima fue identificada como Jandel Juniel Mejía Hernández.

De acuerdo con el relato de parientes, el menor se encontraba jugando en la casa mientras su madre, Jamely Hernández Florentino, realizaba labores domésticas.

La madre salió por un momento

En un momento, la mujer salió brevemente hacia un colmado cercano y, al regresar, encontró al pequeño sin vida dentro del recipiente.

El infante fallecido era el más pequeño de seis hermanos.

"Era un niño muy feliz y querido", expresó Alex Mejía, padre del menor, al tiempo que señaló el dolor que le embarga tras lo ocurrido.

Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido detalles, mientras la comunidad permanece consternada por la tragedia.