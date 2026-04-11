Lo que comenzó como un aparente operativo policial terminó convirtiéndose en una escena de tensión, miedo y angustia familiar en el sector San Pedro, en la provincia Montecristi, donde una madre asegura haber vivido minutos de terror al ver a sus hijos encañonados dentro de su propio hogar.

Manuel Tejada, un joven mecánico automotriz y estudiante de Derecho en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), fue perseguido por agentes policiales mientras se desplazaba en una pasola, presuntamente a alta velocidad. Sin embargo, lo que ha generado indignación no es la persecución en sí, sino la forma en que esta culminó.

De acuerdo con la denuncia de su madre, la doctora Karina Reyes, odontóloga de la comunidad, la persecución no terminó en la calle, sino dentro de su vivienda, ubicada en la calle Pimentel #96, del referido sector, donde tres agentes ingresaron sin mediar palabras.

La mujer aseguró que presenció parte de la situación y afirmó que los policías intentaron interceptarlo de manera violenta, incluso lanzándole la camioneta.

Apunta de pistola

Según su testimonio, los agentes sacaron sus armas de reglamento dentro del área del lavadero, creando un ambiente de pánico entre los presentes.

El momento más crítico se produjo cuando uno de los oficiales apuntó directamente contra Adrián Tejada, hermano de Manuel, quien intentó intervenir para evitar una tragedia. La tensión aumentó cuando, según la denuncia, el agente habría estado a punto de accionar el arma.

Reyes sostuvo que sus hijos no tienen antecedentes delictivos y que el joven involucrado se dedica a estudiar y trabajar. Asimismo, cuestionó el accionar de los agentes, indicando que nunca había vivido una situación similar en la comunidad.

"No tengo hijos delincuentes", expresó la doctora Reyes, quien además aseguró haber logrado captar en video parte del incidente. Asimismo, detalló que los agentes presuntamente advirtieron a uno de sus hijos que lo encontraría "en la calle".

"Él lo amenazó frente a todo el barrio San Pedro diciendo, 'Tú y yo nos encontramos por ahí'. Y a mí me dijo, 'Usted lo va a llorar'", dijo la madre a través de un audiovisual.

Acudirá a la fiscalía

La denunciante informó que acudirá ante la fiscalía para interponer una querella formal contra los agentes involucrados, incluyendo al supuesto comandante de la patrulla, y pidió que el caso sea investigado.

Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido una versión oficial sobre el incidente. Mientras tanto, la mujer responsabilizó a los agentes por cualquier situación que pueda afectar a su hijo.