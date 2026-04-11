Decomisan 735 láminas de presunta cocaína en cajas con doble fondo que serían enviadas a España

Parte de las láminas de presunta cocaína ocupadas por la Dirección Nacional de Drogas (DNCD), ocultas en compartimentos de doble fondo. ( FUENTE EXTERNA )

Miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), en coordinación con el Ministerio Público, decomisaron 735 láminas de presunta cocaína que serían enviadas a España, camufladas en cajas de cartón bajo la modalidad de doble fondo.

De acuerdo con una nota de prensa, la operación se llevó a cabo en una empresa de envíos internacionales ubicada en el Distrito Nacional, donde equipos operativos, apoyados por unidades caninas, intervinieron 62 cajas sin ensamblar que serían despachadas a través del Aeropuerto Internacional de Las Américas.

Por disposición del fiscal actuante, las autoridades procedieron a inspeccionar las cajas, descubriendo que 58 de ellas contenían compartimentos ocultos en los que se encontraban las 735 láminas de la sustancia, empacadas en fundas plásticas transparentes, con un peso superior a los tres kilogramos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/11/whatsapp-image-2026-04-11-at-94445-am-1-3bf77e1f.jpeg Agentes de la DNCD inspeccionan cajas intervenidas en una empresa de envíos del Distrito Nacional. (FUENTE EXTERNA)

Con destino a España

De acuerdo con el manifiesto de envío, las cajas fueron despachadas por un individuo con supuesto domicilio en la calle Orfelismo del Ensanche Ozama, en el municipio Santo Domingo Este, y tenían como destino a un hombre residente enCarrer de Carreras, en Barcelona, España.

Las autoridades informaron que una de las láminas fue sometida a una prueba de campo, la cual arrojó resultado positivo a cocaína.

El Ministerio Público y la DNCD mantienen abierta una investigación en torno a este caso de narcotráfico internacional, mientras que la sustancia ocupada fue enviada al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para los análisis correspondientes.