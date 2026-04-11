Velan en Santiago a joven ultimada por su pareja en Nueva York

Keyriana Jiménez Rodríguez, de 18 años, murió el jueves 2 de abril tras ser atacada a tiros por su pareja en un hecho ocurrido en Queens, Nueva York. ( ARCHIVO )

En medio de profundo dolor, familiares y allegados velaron este sábado, en la provincia Santiago, los restos de la joven Keyriana Jiménez Rodríguez, de 18 años, quien murió tras ser atacada a tiros por su pareja, que luego se suicidó, en el condado de Queens, ciudad de Nueva York.

El cadáver de la joven, oriunda del sector Villa Liberación, fue repatriado al país y recibido ayer viernes en el Aeropuerto Internacional del Cibao, donde fue entregado a sus familiares para los actos fúnebres.

Durante el velatorio, realizado en la funeraria municipal de Inavi, en el sector Pekín, zona sur de Santiago, el ambiente estuvo marcado por la consternación y el dolor.

"Es muy difícil ver esta situación, sobre todo cuando se trata de una niña que estaba empezando a vivir", afirmó Aura Toribio, pariente de la víctima.

Asimismo, hizo un llamado a la reflexión: "Quisiera aprovechar para hacer un llamado a los hombres a la tolerancia, a no dejarse llevar por los impulsos. Es penoso que dos jóvenes hayan perdido sus vidas. Ojalá se siga buscando ayuda y que desde el gobierno se preste más atención al tema de la salud mental".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/11/whatsapp-image-2026-04-11-at-111320-am-6b1e286a.jpeg Familiares y allegados de Keyriana Jiménez Rodríguez permanecen junto a su féretro en la funeraria de Inavi, en Santiago, visiblemente afectados por el dolor tras su trágica muerte. (DIARIO LIBRE/ CÉSAR JIMÉNEZ)

De su lado, Pascuala Ciriaco, familiar, aseguró que para encontrar fortaleza tras la pérdida de los jóvenes "hay que aferrarse a la palabra de Dios". "Fueron dos muertes que no se esperaban, algo muy doloroso para ambas familias".

Indicó además que la pareja tenía poco tiempo de relación y convivía en Estados Unidos.

En tanto, Carmelo Jiménez, también pariente, señaló: "es algo fuerte que no se esperaba. Trae mucho dolor, pero hay que tratar de darle aliento a la familia para que pueda sobrellevar esta situación".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/11/whatsapp-image-2026-04-11-at-111320-am-2-68d19cb8.jpeg Pascuala Ciriaco, familiar, llamó a aferrarse a la fe para encontrar fortaleza ante la pérdida. (DIARIO LIBRE/ CÉSAR JIMÉNEZ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/11/whatsapp-image-2026-04-11-at-111321-am-9e775d23.jpeg Carmelo Jiménez, también pariente, destacó el impacto de la tragedia y la necesidad de apoyar a la familia en este momento. (DIARIO LIBRE/ CÉSAR JIMÉNEZ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/11/whatsapp-image-2026-04-11-at-111320-am-1-0801dfaa.jpeg Aura Toribio, pariente de la víctima, expresó su dolor y pidió mayor tolerancia para evitar tragedias como esta. (DIARIO LIBRE/ CÉSAR JIMÉNEZ ) ‹ >

El hecho

El suceso ocurrió el jueves 2 de abril, en Queens, donde, según reportes, el agresor, también de nacionalidad dominicana, disparó contra la joven en medio de una discusión y posteriormente se quitó la vida.

Los restos de Keriana Jiménez Rodríguez reciben sepultura en medio de muestras de dolor de familiares, amigos y comunitarios, quienes han acudido a darle el último adiós. Será sepultada en la tarde de hoy en el cementerio municipal.

El caso ha generado conmoción tanto en República Dominicana como en la comunidad dominicana en Nueva York.