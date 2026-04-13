Dos muertos y varios heridos deja accidente de tránsito en Sosúa

Así quedó el minibús involucrado en el accidente de tránsito ocurrido en la carretera Sosúa–La Unión. ( FUENTE EXTERNA )

Dos personas murieron y varias resultaron heridas, entre ellas un niño de 10 años, tras un accidente de tránsito ocurrido la mañana de este lunes en la carretera Sosúa–La Unión, próximo al vertedero municipal.

Las víctimas fueron identificadas como Valerio Pérez, de 81 años y Jomary Kingsley Martínez.

Entre los lesionados figuran Maciel Acevedo Jiménez, Evarlin Mercado Castillo; un niño de aproximadamente 10 años, cuya identidad se omite por razones legales; y una mujer que no ofreció sus datos al momento del levantamiento.

Los heridos fueron asistidos por unidades del Sistema Nacional de Emergencias 9-1-1 y trasladados a centros de salud en Puerto Plata para recibir atenciones médicas.

Investigan el hecho

El hecho se registró alrededor de las 7:30 de la mañana, cuando un minibús de la ruta de transporte Río San Juan–Puerto Plata, sufrió un deslizamiento que provocó que el conductor perdiera el control e impactara contra un puesto donde se reparaban sillas de playa.

El vehículo era conducido por Mario Peña Polanco, quien se encuentra bajo custodia de las autoridades.

El caso es investigado por la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), que busca establecer las circunstancias exactas en que ocurrió el accidente.