Cuatro viviendas al borde del colapso por deslizamientos de tierra en Santiago

Viviendas afectadas como consecuencia del deslizamiento de tierra. ( DIARIO LIBRE/PABLO GONZÁLEZ )

Cuatro viviendas están al borde del colapso debido a los deslizamientos de tierra registrados en el sector Arroyo Hondo, al sur de Santiago, situación que ha obligado a evacuar de manera preventiva a igual número de familias ante el inminente peligro.

Las casas afectadas están ubicadas en las proximidades de la cabeza del puente de la avenida Yapur Dumit, una zona históricamente vulnerable a movimientos de tierra.

De acuerdo con Francisco Arias, director de la Defensa Civil en Santiago, las familias fueron trasladadas a residencias de parientes y amigos, como medida de protección ante la posibilidad de que las estructuras cedan en cualquier momento.

Estas viviendas tenían años en condiciones de riesgo, por lo que sus ocupantes ya habían sido advertidos sobre la necesidad de abandonar el lugar. Sin embargo, permanecieron en la zona hasta que la situación se tornó más crítica.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/13/whatsapp-image-2026-04-13-at-92520-am-1-fe7daf33.jpeg Diario Libre/Pablo González (VIVIENDA AL BORDE DEL COLAPSO.) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/13/whatsapp-image-2026-04-13-at-92519-am-2aaf2b95.jpeg Diario Libre/Pablo González (LAS AUTORIDADES RECOMIENDAN A LAS PERSONAS A SALIR DE ZONAS VULNERABLES.) ‹ >

"Los sacamos porque no queremos que ocurra una tragedia. Son casas que están en proceso de deslizamiento y pueden colapsar en cualquier momento", explicó el director de la Defensa Civil.

Recomendaciones de la Defensa Civil

Arias hizo un llamado a las personas que residen en áreas vulnerables a no esperar hasta el último momento para evacuar.

"Si viven en zonas propensas a deslizamientos, deben trasladarse donde familiares o amigos. Lo primero es proteger la vida. Estas lluvias pueden sorprender y provocar que viviendas cercanas a cañadas o pendientes colapsen", advirtió.

Asimismo, exhortó a la población a seguir las recomendaciones de los organismos de socorro.

Mientras tanto, los organismos de emergencia mantienen la vigilancia en el área ante posibles nuevos deslizamientos, en medio de condiciones climáticas que continúan generando preocupación en comunidades asentadas en zonas de alto riesgo.