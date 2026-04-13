Desvinculan agente penitenciario por intentar introducir drogas en cárcel de Mao

El agente bajo la custodia de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD). ( FUENTE EXTERNA )

La Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC) desvinculó y puso a disposición de la justicia a un agente de vigilancia y tratamiento penitenciario que intentó ingresar sustancias ilícitas al Centro de Corrección y Rehabilitación CCR-VII Mao, en la provincia Valverde.

Se trata de Félix Antonio Mateo Figuereo, quien se desempeñaba como encargado de VTP en el centro penitenciario.

A través de una nota de prensa, el titular de la entidad, Roberto Santana, señaló que daban seguimiento al agente desde hacía un tiempo, hasta que el pasado viernes personal de seguridad del recinto lo sorprendió intentando ocultar un paquete sospechoso en la jardinera frontal.

"El paquete contenía 20 porciones de una sustancia presumiblemente cocaína, una porción de un vegetal verdoso, presumiblemente marihuana, y otra sustancia que, por sus características, aparenta ser tabaco de andullo", subrayó el comunicado.

El agente fue entregado a la fiscal Carmen Rodríguez Sthefania y a miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) para su sometimiento a la justicia por violación a la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas.

"No vamos a pasar por alto este tipo de conductas, las cuales constituyen una grave violación a las normas, principios éticos y valores que rigen nuestra institución; por tanto, procederemos a acusarlo formalmente ante la justicia", afirmó Santana.

Encargada sometida a la justicia

La Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales informó que el pasado miércoles también puso a disposición del Ministerio Público a Carmelina Bodre Guzmán, encargada de VTP del área social del recinto, a quien sorprendieron con cuatro teléfonos inteligentes de diferentes marcas en su poder, con la intención de introducirlos a favor de un privado de libertad.

La DGSPC indicó que se dispuso de inmediato el inicio del proceso de desvinculación de Bodre Guzmán, así como su entrega al órgano persecutor para su sometimiento a la acción de la justicia.