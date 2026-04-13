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Dos vehículos resultaron afectados por desprendimiento de cornisa en Malecon Center

El incidente ocurrió alrededor de las 5:35 de la tarde, cuando un "vuelo" o parte del diseño estructural del piso 12 del edificio cayó hacia el exterior del complejo

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    Dos vehículos resultaron afectados por desprendimiento de cornisa en Malecon Center
    Un empleado del complejo habitacional limpia los escombros. (DIARIO LIBRE)

    Dos vehículos resultaron afectados por el desprendimiento una cornisa en el centro comercial Malecón Center la tarde de este lunes, debido a las fuertes lluvias que afectaron la parte sur del Distrito Nacional por la incidencia de un sistema frontal y una vaguada.

    El hecho ocurrió alrededor de las 5:35 de la tarde, cuando un "vuelo" o parte del diseño estructural del piso 12 del edificio cayó hacia el exterior del complejo.

    Detalles del incidente

    Un empleado del equipo de mantenimiento de la plaza, explicó a Diario Libre que el desprendimiento impactó dos vehículos pertenecientes a clientes de una farmacia ubicada por la parte de avenida Independencia del local. En videos se observa escombros en una camioneta negra.

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    Tras el hecho, unidades de la Defensa Civil de la República Dominicana se presentaron en el lugar. Empleados del lugar procedieron a retirar los restos de materiales.

    Un cortocircuito

    Sunilda García, encargada del centro comercial, informó que además se registró un cortocircuito en el sótano del edificio, situación que obligó a activar medidas de seguridad de manera preventiva. Por el hecho, acudieron al lugar miembros del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional. 

    Inundaciones y caídas de árboles

    Las fuertes lluvias caídas en la parte sur de la ciudad de Santo Domingo también provocaron inundaciones en calles y avenidas, y la caída de árboles en el malecón, Zona Universitaria y Gascue. 

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