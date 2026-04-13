Autoridades incautan alijo de 613 libras de marihuana durante allanamientos en Elías Piña

Parte de las evidencias ocupadas por las autoridades como parte de la investigación durante los allanamientos en la provincia Elías Piña. ( FUENTE EXTERNA )

Las autoridades informaron este lunes sobre la incautación de un alijo de 613 libras de presunta marihuana, además de una porción y 20 plantas del mismo vegetal, durante dos allanamientos realizados en la provincia Elías Piña.

Los operativos se ejecutaron en dos viviendas ubicadas en el sector El Llano, tras recibir informaciones de que estos inmuebles eran utilizados como centro de acopio de sustancias controladas. A partir de estas denuncias, se procedió a ejecutar órdenes judiciales con el objetivo de desmantelar la presunta red de narcotráfico.

Según una nota de prensa, en el primer allanamiento fueron ocupados varios sacos que contenían un total de 92 pacas de marihuana, con un peso preliminar de 613 libras, además de una yipeta marca Mitsubishi Montero y varios documentos que serán analizados como parte de la investigación.

En la segunda intervención, los agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y miembros de la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Sustancias Narcóticas que participaron en el operativo incautaron 10 plantas de presunta marihuana, una porción del mismo vegetal con un peso aproximado de una libra, una motocicleta marca Suzuki sin placa ni número de chasis visible, seis teléfonos celulares y otras evidencias.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/13/whatsapp-image-2026-04-13-at-91041-am-1d00da34.jpeg Miembros de la DNCD custodian las evidencias ocupadas durante los allanamientos. (FUENTE EXTERNA ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/13/whatsapp-image-2026-04-13-at-91043-am-b823ade7.jpeg Paquetes de drogas ocupados durante los allanamientos. (FUENTE EXTERNA ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/13/whatsapp-image-2026-04-13-at-91044-am-a864bcbe.jpeg Paquetes ocupados durante los operativos realizados en Elías Piña. (FUENTE EXTERNA ) ‹ >

Buscan a los involucrados

Las autoridades informaron que continúan profundizando las investigaciones, mientras mantienen la búsqueda de varios hombres cuya mayoría han sido identificados, a quienes exhortan a entregarse por los canales correspondientes para responder por las acusaciones en su contra.

Los paquetes de la presunta marihuana fueron enviados bajo cadena de custodia al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), donde se determinará el peso exacto del cargamento.