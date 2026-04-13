Un fallecido y un niño desaparecido por una vaguada que no cesa

El puente Veragua, que une a Espaillat con Puerto Plata, quedó en mal estado. ( FUENTE EXTERNA )

La Defensa Civil recuperó ayer el cadáver de un joven de 19 años, arrastrado por el río Cabuya, en Villa Altagracia, mientras que en Puerto Plata sigue desaparecido un niño de tres años que fue arrastrado por el río Camú.

El fallecido es Sergio Acosta, quien fue arrastrado por la corriente cuando cruzaba a caballo, mientras que el niño perdido, hijo de una pareja haitiana, estaba junto a su familia dentro de su vivienda al momento del incidente.

Ante el aumento del nivel del agua, estos intentaban resguardarse subiéndose al techo de la casa cuando una corriente sorprendió a la madre, quien tenía al niño en brazos.

Las precipitaciones azotan parte del país, incluyendo el Gran Santo Domingo, demarcación que fue afectada por una inusual granizada la tarde de ayer lunes.

El territorio nacional sufre los efectos de una vaguada que ha dejado más de 6,000 viviendas afectadas y 30,500 desplazados. El Gobierno dominicano alertó sobre la incidencia de otro fenómeno meteorológico que incidirá en el país a partir del jueves.

Daños en la capital

Debido a las fuertes granizadas y precipitaciones, el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) colocó por unas horas al Gran Santo Domingo en alerta roja. Sin embargo, más tarde, bajó el nivel a amarillo, mientras que Puerto Plata fue subida a roja y se suspendió la docencia.

Las precipitaciones se sintieron en Santo Domingo Este, Gascue y la Zona Colonial, donde hubo inundaciones y derribo de varios árboles que cayeron sobre vehículos y edificaciones. En consecuencia, los tapones fueron más tediosos de lo habitual

Además, en el edificio del Malecón Center se derrumbó parte de la fachada, provocando daños a vehículos estacionados en el área, y en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) se cayeron varios árboles.

Alertan carretera alterna a puente

El Ministerio de Obras Públicas cerró el puente de Veragua, que conecta a Espaillat con las provincias María Trinidad Sánchez y Puerto Plata, tras detectarse daños estructurales ocasionados por las lluvias.

Como ruta alterna, se informó que los conductores pueden utilizar la vía Tenares-Jobo Arriba, aunque se trata de una carretera con múltiples deficiencias, derrumbes y no apta para tránsito pesado, por lo que se recomienda extrema precaución.

Otros daños

Las precipitaciones también han provocado daños en distintas comunidades de la provincia Espaillat.

La gobernadora Patricia Muñoz dijo que en Veragua y Gaspar Hernández los ríos ingresaron a las áreas urbanas, situación que ha empeorado tras los últimos aguaceros.

Precipitaciones continuarán "Las lluvias van a continuar", así lo advirtió ayer la directora del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), Gloria Ceballos, quien informó que el país ha experimentado al menos 45 días de aguaceros, lo que ha provocado la saturación de los suelos. Indicó que existe un alto contenido de humedad e inestabilidad atmosférica, lo que hoy provocará precipitaciones intensas. La funcionaria detalló que, aunque las precipitaciones podrían disminuir ligeramente en intensidad durante hoy y mañana, se mantendrán presentes. Y para el jueves, se prevé la llegada de otra vaguada que volverá a incrementar las lluvias, mientras que para el fin de semana se espera un nuevo repunte en la actividad lluviosa.

Edward Fernández

Egresado de Comunicación Social de la Universidad Dominicana O&M. Tiene más de una década de ejercicio periodístico. Padre orgulloso de Lía y Eva.