Lluvias causan dos muertes en Villa Altagracia mientras en el Cibao combaten los efectos

Alcaldes de distintas demarcaciones reportaron daños extensos, comunidades incomunicadas y pérdidas humanas tras las lluvias provocadas por una vaguada y un sistema frontal, en un escenario que algunos describen como "una zona de guerra", luego de la declaración de emergencia regional mediante el decreto 234-26 emitido por el presidente Luis Abinader.

El balance preliminar refleja un impacto generalizado las provincias Puerto Plata, Espaillat, Valverde, Santiago y San Cristóbal, con afectaciones severas en viviendas, carreteras y servicios básicos, mientras las autoridades advierten que las condiciones meteorológicas adversas continuarán en los próximos días.

En el municipio Villa Altagracia, el alcalde Luis Pavolo calificó la situación como "muy difícil" y confirmó la muerte de una niña de siete años, arrastrada por la corriente de un río mientras cruzaba junto a su abuelo, quien logró sobrevivir.

En ese mismo orden, la Defensa Civil reportó el rescate de un cadáver de un joven de 19 años que había decidido cruzar el río Cabuya a caballo.

Más de 12 comunidades permanecen incomunicadas en esa demarcación, entre ellas Lechería, Los Guineos, La Lomita, Hormigo, Los Lirios, Mazal, Yordelé y Jaina, mientras el desbordamiento de cañadas ha provocado inundaciones profundas en sectores como Quinto Centenario, Barrio Caribe, La Plata e Invi, con pérdidas de ajuares y daños a vehículos. El alcalde cuestionó la respuesta inicial del Gobierno, indicando que la ayuda ha sido limitada.

Puerto Plata

En el municipio Altamira, provincia Puerto Plata, el alcalde Luis Francisco describió el panorama como "complicado", aunque sin víctimas mortales. Un deslizamiento de tierra en la zona del Copey afectó más de la mitad de la autopista principal, obligando la intervención de equipos pesados para restablecer el tránsito.

Las comunidades de Los Polancos y Palma Picada permanecen aisladas, mientras que el puente de la China Vieja presenta riesgos estructurales. Dos familias fueron evacuadas de manera preventiva por la cercanía de sus viviendas a zonas vulnerables .

La situación más crítica se reporta en el municipio Montellano, donde el desbordamiento del río Camú dejó unas 3,000 viviendas anegadas o destruidas, con niveles de agua que cubrieron completamente la primera planta de muchas casas. El colapso total del puente de Camú dejó incomunicadas varias zonas, mientras se reporta la desaparición de una niña y la pérdida de vehículos y motocicletas arrastrados por la corriente .

Pese a la magnitud de los daños en áreas residenciales, las autoridades indicaron que la infraestructura hotelera y los muelles turísticos de Puerto Plata no registraron afectaciones.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/13/whatsapp-image-2026-04-12-at-13047-pm-7b822db3.jpeg Ajuares de residentes afectados por las lluvias en el municipio de Montellano, provincia Puerto Plata. (DIARIO LIBRE/ CSAR JIMÉNEZ)

Continúan las provincias en alerta

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) y el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantienen las alertas debido a la persistencia de la vaguada y el sistema frontal. Se prevén aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, con especial incidencia en el litoral Atlántico, el valle del Cibao y la Cordillera Central.

Las autoridades advierten que la saturación de los suelos eleva el riesgo de nuevas inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra, mientras exhortan a la población a mantenerse en zonas seguras y seguir las orientaciones oficiales.