Permanece desaparecido niño de tres años tras ser arrastrado por crecida de río en Puerto Plata

El puente colapsado en el municipio Montellano, sobre el río Cammu, en la provincia Puerto Plata. ( DIARIO LIBRE/ CÉSAR JIMÉNEZ )

Un niño de tres años permanece desaparecido desde hace varios días, luego de ser arrastrado por la crecida del río Camú, en el distrito municipal de Montellano, Puerto Plata, en medio de las intensas lluvias que han afectado la provincia.

De acuerdo con informaciones preliminares, el menor, hijo de una pareja de nacionalidad haitiana, se encontraba junto a su familia dentro de su vivienda al momento del incidente.

Ante el aumento del nivel del agua, intentaban resguardarse subiéndose al techo de la casa cuando una fuerte corriente sorprendió a la madre, quien tenía al niño en brazos.

El hecho

Un repentino golpe de agua provocó que el menor fuera arrebatado de las manos de la mujer, quien además se encuentra en estado de embarazo, sin que hasta el momento se haya logrado dar con el paradero del infante.

El hecho ocurrió hace tres días y desde entonces familiares y comunitarios mantienen la esperanza de localizar al niño, mientras continúan las labores de búsqueda en la zona.

Hasta ahora, las autoridades no han ofrecido las identidades del menor ni de sus padres.

La provincia de Puerto Plata ha sido fuertemente impactada por las lluvias registradas en los últimos días, provocando la crecida de ríos y cañadas, así como daños a puentes, carreteras y otras infraestructuras, lo que mantiene en alerta a varias comunidades vulnerables.