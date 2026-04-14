"La muerte tuya será peor": hombre recibe amenazas tras ultimar a dos presuntos delincuentes en Mao

Captura de pantalla con los mensajes amenazantes hacia el autor de los disparos. ( FUENTE EXTERNA )

Un hombre que ultimó a dos presuntos delincuentes que intentaban asaltar el negocio de sus padres en el municipio Mao, provincia Valverde, denunció que está recibiendo amenazas de muerte por parte de allegados de los supuestos asaltantes.

El hecho ocurrió en el sector Carlos Daniel, cuando los hoy occisos irrumpieron en la vivienda de los padres del matador, donde también funciona un colmado. Según testimonios, una vez dentro, los sujetos encañonaron a la pareja de adultos mayores y exigieron dinero de manera violenta.

De acuerdo con la versión de la propietaria, su hijo, Aneurys Bueno, intervino en medio del asalto, lo que desencadenó un enfrentamiento en el que los dos presuntos delincuentes resultaron muertos.

Tras el incidente, el hijo de las víctimas señaló que ha recibido intimidaciones a través de mensajes vía redes sociales.

"La muerte de ese moreno te va a salir cara, llévate de mí. Te mueres porque te mueres, y la muerte tuya será peor: lenta y agonizante, ya lo verás", son solo algunas de las amenazas que ha recibido el autor de los disparos por parte un hombre identificado como Ricardo Antonio.

En las advertencias, el remitente asegura que, a pesar de que el presunto delincuente pidió clemencia, recibió disparos adicionales.

"Ya lo tenías dominado con un disparo y seguiste y lo remataste. Veremos cuánto te va a durar la película de ser el héroe de Mao", añade el mensaje.

Investigación policial

A los fallecidos, cuyas identidades aún no han sido establecidas, les fueron ocupadas dos pistolas, así como una motocicleta en la que se presume se trasladaron hasta la escena.

De manera preliminar, se informó que los individuos tenían como objetivo atracar el colmado que opera en la vivienda.

Las autoridades investigan el caso para esclarecer las circunstancias del hecho.