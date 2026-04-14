Apresan a segundo implicado en robo a joyería en Santiago

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público. ( FUENTE EXTERNA )

Agentes de la Policía Nacional apresaron a un segundo hombre acusado de estar vinculado al robo perpetrado en una joyería del ensanche Libertad, en la provincia de Santiago, ocurrido el pasado sábado 4 de abril, donde sustrajeron dinero en efectivo, prendas de oro y equipos de seguridad.

Se trata de Melvin de Jesús Bueno Rodríguez, alias "Pirrinchi", de 34 años, quien era buscado mediante una orden de arresto por la institución del orden.

Detalles confirmados del robo en joyería

De acuerdo con el informe policial, Bueno Rodríguez es señalado como uno de los implicados en el asalto que se produjo en horas de la madrugada, cuando los delincuentes penetraron al establecimiento tras abrir un boquete en una de las paredes laterales.

Una vez dentro, violentaron la caja fuerte y sustrajeron aproximadamente 12,000 dólares, 100,000 pesos en efectivo y unos 700 gramos de oro de 14 quilates, valorados en cerca de 90,000 dólares.

Además del dinero y las prendas, los asaltantes cargaron con un equipo DVR que contenía las grabaciones de las cámaras de seguridad del negocio.

En relación con este caso, previamente fue detenido Johnson Amaurys Nina Feliz, conocido como el Maestro y/o Monchi, el Maco, durante un allanamiento en el sector Camboya, donde las autoridades le ocuparon 214,600 pesos en efectivo y múltiples prendas de oro vinculadas al robo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/14/whatsapp-image-2026-04-14-at-22229-pm-695d034c.jpeg Los asaltantes cargaron con cadenas y dinero en efectivo. (FUENTE EXTERNA)

El informe preliminar indica que Bueno Rodríguez admitió su participación en el hecho, por lo que fue puesto a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.