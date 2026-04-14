Irrumpieron en su vivienda, lo mataron y lanzaron su cadáver a un río en Puerto Plata

Fachada del Palacio de Justicia de la provincia Puerto Plata. ( ARCHIVO )

Un hombre fue asesinado a tiros luego de que varios individuos irrumpieran en su vivienda, lo sacaran por la fuerza, le realizaran múltiples disparos y posteriormente lanzaran su cadáver a un río, en un hecho ocurrido el pasado 8 de marzo en el sector Muñoz, del municipio San Felipe, provincia Puerto Plata.

La víctima fue identificada como Ignacio Minaya (Cecilio), cuya muerte fue confirmada por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) como consecuencia de múltiples heridas de arma de fuego, tratándose de un homicidio violento.

De acuerdo con una nota de prensa, en el hecho participaron Danny Miguel Tejada Pérez, alias "Don o "el Flaco"; Helmes Daniel López, alias "Curru"; y Jemine Díaz Puma, junto a otra persona que permanece prófuga.

Prisión preventiva

Ante esto, el Ministerio Público (MP) solicitó la imposición de un año de prisión preventiva contra los tres imputados, además de que el caso sea declarado de tramitación compleja, debido a la gravedad de los hechos.

La Fiscalía de Puerto Plata sustentó la solicitud en evidencias materiales, audiovisuales y testimoniales, incluyendo grabaciones de cámaras de seguridad, actas de allanamiento, ocupación de armas de fuego y declaraciones de testigos que identifican a los acusados.

Durante los operativos, las autoridades ocuparon un vehículo Honda CR-V rojo vinculado a la escena, armas ilegales y sustancias controladas.

La solicitud de medida de coerción fue depositada por los fiscales Julio César Gómez Quintana y Carmen Daynisa Rosario Pascual ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Puerto Plata.

El proceso fue aplazado para el próximo 16 de abril de 2026, luego de que el juez Romaldy Marcelino Henríquez acogiera una solicitud de la defensa. En esa audiencia, el Ministerio Público reiterará su pedido de prisión preventiva y la declaratoria de complejidad del caso.

El expediente califica los hechos como violación a varios artículos del Código Penal Dominicano, relacionados con asociación de malhechores y asesinato, así como a la Ley 631-16 sobre armas.

Imputado enfrenta otro proceso judicial

Según el comunicado, uno de los imputados, Danny Miguel Tejada Pérez, también enfrenta otro proceso judicial en Puerto Plata por presunta vinculación con drogas, tras un allanamiento realizado en septiembre de 2025 en el que se le ocuparon marihuana, dinero, celulares y un vehículo de lujo.