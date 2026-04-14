Feminicidio en Higüey: muere mujer y su hijo resulta con heridas de gravedad

Una mujer de 50 años falleció tras recibir una herida de arma blanca de parte de su pareja, en medio de un incidente ocurrido en el sector Villa María del municipio Higüey, provincia La Altagracia.

La víctima fue identificada como Claris Villavicencio García, quien murió mientras recibía atenciones médicas en la Clínica Doctor Gil, luego de haber sido trasladada de emergencia.

Cronología del incidente y atención médica

El hecho se registró alrededor de las 11:45 de la mañana del lunes 13 de abril. Las autoridades fueron notificadas a las 12:28 del mediodía sobre el ingreso de la víctima sin signos vitales al referido centro de salud.

El levantamiento del cadáver fue realizado por la médico legista Ruth Esther Almanzar, quien certificó como causa de muerte una hemorragia interna provocada por herida de arma blanca.

Las investigaciones señalan como presunto autor a Denis Cerema Deiso, alias "Kiki", de 30 años, quien se encuentra prófugo y es buscado por las autoridades.

Según versiones recopiladas en el lugar, el hecho se originó en el colmado "La Fiera", donde varias personas compartían e ingerían bebidas alcohólicas.

En ese contexto, el agresor habría reaccionado de manera violenta motivado por celos hacia su pareja, generando un ambiente de tensión en el lugar.

Posteriormente, el individuo salió del establecimiento y, al regresar, sin mediar palabras, atacó con un arma blanca a Villavicencio García, ocasionándole la herida que le provocó la muerte.

Herido de gravedad

Durante el incidente también resultó herido de gravedad Hansel Villavicencio, hijo de la víctima, de 35 años, quien presenta una herida cortante tipo machete en el pecho del lado derecho. Recibe atenciones médicas en el Hospital General y de Especialidades Nuestra Señora de La Altagracia.

A la escena se presentaron técnicos de la Policía Científica, quienes realizaron el levantamiento de evidencias y la fijación fotográfica correspondiente.

Acciones de las autoridades y estado actual del caso

El cuerpo de la víctima será trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), en San Pedro de Macorís, para los procedimientos de autopsia.

Dos personas fueron detenidas para fines de investigación, mientras las autoridades continúan con la búsqueda del principal sospechoso y gestionan la orden de arresto correspondiente.