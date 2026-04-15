Ola de tiroteos y sicariato golpea la seguridad ciudadana

Las autoridades han intensificado las labores de prevención contra estos hechos. ( FUENTE EXTERNA )

En las últimas semanas, los crímenes de sicariato y los tiroteos entre bandas delictivas mantienen bajo zozobra a comunidades de la República Dominicana, especialmente a sectores populosos de la capital, donde se ha registrado un aumento de estos delitos en las últimas semanas.

El caso más reciente ocurrió la madrugada del pasado lunes en el barrio Villas Agrícolas, en el Distrito Nacional, donde cayó abatido un joven solo conocido como Ñato, mientras se encontraba con otras personas en las afueras de un establecimiento.

En un video captado por una cámara de seguridad se observa cómo el occiso es ultimado a quemarropa por otra persona aún no identificada por las autoridades, tras una aparente discusión con otro individuo.

En marzo también se registró una serie de conflictos sociales entre individuos ligados a actividades delictivas, que ocasionaron varias muertes y dejaron heridos entre residentes de barrios del Distrito Nacional.

Uno de los casos ocurrió el lunes 23 de marzo en el sector 27 de Febrero, donde perdió la vida Yeury Johansel Acosta, de 19 años de edad. De acuerdo con investigaciones oficiales y videos que circularon en redes sociales, el incidente se produjo cuando un grupo de desconocidos, a bordo de un vehículo blanco, perpetró un ataque a tiros con un fusil contra varias personas que se encontraban en la calle Luis Reyes Acosta, del referido sector.

Por este hecho, se emitió una orden de búsqueda en coordinación con el Ministerio Público contra los implicados, Ademil Reyes Montero, Leandro Ovalles Solano y otro individuo identificado solo con el apodo de "el Compañero".

La misma noche ocurrió otro hecho violento en el sector Gualey, donde murió Johansen de los Santos, alias "el Feo", en medio de un tiroteo perpetrado, según las autoridades, por Jorge Roberto Henríquez, alias "Bigote".

Este incidente dejó además al menos dos personas heridas.

La madrugada del 12 de marzo en el sector Casa Vieja, Villa Mella, se registró otro intenso tiroteo donde falleció un hombre por heridas de arma de fuego y otras tres personas resultaron heridas en un segundo incidente vinculado al mismo agresor.

El responsable fue identificado como Geraldo Selmo Heredia, alias Yerry, a quien se le atribuyó la muerte de Joel de Jesús Familia, conocido como "Respira", de 21 años, ocurrida en el interior de un bar.

Según las investigaciones policiales, el agresor habría penetrado al establecimiento y sin mediar palabras, realizó múltiples disparos contra la víctima, presuntamente motivado por viejas rencillas personales y por un incidente previo ocurrido minutos antes en el sector Santa Cruz, Villa Mella, donde la concubina del agresor resultó herida de bala tras un ataque perpetrado por desconocidos desde un vehículo en marcha.

Impacto en la ciudadanía

Aunque muchas de estas situaciones son consideradas por la Policía Nacional como hechos focalizados, la institución reconoce que impactan negativamente en la tranquilidad de la sociedad dominicana.

El cuerpo del orden ha confirmado que este tipo de hechos afecta la paz social, por lo que ha intensificado las labores de investigación y prevención.