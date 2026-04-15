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Cuatro reclusos resultan heridos durante riña en cárcel de La Vega

Los internos fueron trasladados a un centro de salud para recibir atención médica

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    Cuatro reclusos resultan heridos durante riña en cárcel de La Vega
    Fotografía de archivo del Centro de Corrección y Rehabilitación El Pinito, en la provincia La Vega, donde cuatro reclusos resultaron heridos este miércoles 15 de abril del 2026. (DIARIO LIBRE)

    Cuatro internos resultaron heridos la mañana de este miércoles durante un incidente registrado en el Centro de Corrección y Rehabilitación El Pinito, en la provincia La Vega, según informó la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (Dgspc).

    De acuerdo con el comunicado oficial, la situación se originó a las 08:20 de la mañana tras una riña entre privados de libertad en uno de los pabellones del recinto. El personal de vigilancia actuó de inmediato, logrando controlar el incidente y restablecer el orden dentro de las instalaciones.

    Internos heridos

    Los internos heridos fueron identificados como Gregori Francisco Almonte, Alejandro Fernández Abad, Daniel Roque Juanes y Kelvin Polanco Gómez. Todos fueron trasladados a un centro de salud para recibir atención médica, luego de resultar lesionados durante el altercado.

    La Dgspc indicó que el origen del conflicto se encuentra bajo investigación, con el objetivo de determinar responsabilidades y aplicar las medidas disciplinarias correspondientes.

    Acciones preventivas

    Como parte de las acciones preventivas, las autoridades penitenciarias ordenaron el cierre de todos los módulos del centro, así como el confinamiento por celdas en cada pabellón, con el fin de garantizar la seguridad tanto de los internos como del personal de custodia.

    El organismo aseguró que se activaron los protocolos de seguridad establecidos para este tipo de situaciones.

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