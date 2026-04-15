Autoridades apresan a tres personas por posesión de drogas en La Romana

Agentes de la DNCD en un operativo realizado en La Romana. ( FUENTE EXTERNA )

Agentes de la Subdirección Regional Este de Investigación (Dicrim), en coordinación con la División Provincial de la DNCD y el Ministerio Público, apresaron a tres personas por posesión de sustancias controladas, en un hecho ocurrido en La Romana.

La intervención, desplegada en el centro de la ciudad, permitió la incautación de un total de 41.7 gramos de sustancias, presumiblemente narcóticas.

Según las autoridades, las identidades de los apresados se mantienen bajo reserva para no entorpecer las investigaciones en curso.

Procedimientos legales y evidencias

Además de las sustancias, las autoridades informaron que retuvieron evidencias adicionales que vinculan a los arrestados con actividades de microtráfico.

Los detenidos y las evidencias materiales serán puestos a disposición del Ministerio Público en las próximas horas para el conocimiento de las medidas de coerción.