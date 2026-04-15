Encuentran cadáver en descomposición de un hombre en vertedero de Santiago

Fotografía del vertedero de Rafey en la provincia Santiago. ( FUENTE EXTERNA )

Un cuerpo sin vida de un hombre fue hallado ayer en el vertedero de Rafey, ubicado al oeste de Santiago.

De acuerdo con las informaciones preliminares, el cadáver se encontraba en avanzado estado de descomposición y parcialmente sepultado entre basura y lodo dentro del botadero.

El hallazgo fue realizado en las instalaciones de la empresa Clipper Global, encargada de gestionar los desechos en ese depósito de basura.

Hasta el momento, no ha sido posible establecer la identidad de la víctima ni la causa de la muerte.

Proceso de identificación

Las autoridades indicaron que será necesario esperar los resultados forenses para esclarecer las circunstancias del fallecimiento, ya que, debido al estado en que fue encontrado el cadáver, no se pueden adelantar conclusiones.

El cuerpo fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), donde se le practicarán los estudios de lugar.

Se espera que en las próximas horas tanto las autoridades como la empresa encargada del vertedero ofrezcan mayores detalles sobre el caso.