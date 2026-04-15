Se entrega hombre acusado de matar a una mujer y herir a su hijo en Higüey

Denis Cerema Deiso, alias "Kiki", de 30 años, era activamente buscado por las autoridades. ( FUENTE EXTERNA )

El presunto autor de la muerte de una mujer y de herir a su hijo con un arma blanca se entregó la mañana de este miércoles a la Policía Nacional, elevando a tres el número de implicados detenidos por el hecho ocurrido el pasado lunes en el sector Villa María de Higüey.

Se trata de Denis Cerema Deiso, alias "Kiki", de 30 años, quien era activamente buscado por las autoridades tras ser identificado como el presunto responsable de la muerte de Claris Villavicencio García, de 50 años, y de causar heridas a su hijo, Hansel Villavicencio, de 35.

El implicado se entregó por mediación de líderes comunitarios en la cárcel preventiva conocida como "La Colón", en Higüey, luego del llamado realizado por la institución del orden.

Tras su entrega, Cerema Deiso será puesto a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes, mientras el caso continúa bajo investigación.

Asimismo, otras dos personas fueron detenidas para investigación: Joan Sánchez Guerrero, alias "Joan", de 35 años, y Gary Manuel Hernández Urbáez, alias "Capital".

De acuerdo con el acta de levantamiento de cadáver, la víctima falleció a causa de una hemorragia interna provocada por una herida de arma blanca, mientras recibía atenciones médicas en la Clínica Dr. Gil de Higüey.

Según versiones de testigos, el agresor se encontraba en el colmado "La Fiera", donde varias personas ingerían bebidas alcohólicas. Posteriormente, salió del lugar y, al regresar, sin mediar palabras, atacó a Villavicencio García con un arma blanca, ocasionándole la herida mortal.

En el incidente también resultó herido el hijo de la mujer, quien presenta una herida cortante tipo machete en el pecho, lado derecho, según diagnóstico médico, y permanece recibiendo atenciones en un centro de salud.

Tras cometer el hecho, el agresor emprendió la huida, lo que motivó un operativo de búsqueda por parte de las autoridades.

Proceso investigativo

En la escena del crimen se presentaron miembros de la Policía Científica, quienes realizaron el levantamiento de evidencias, fijación fotográfica y los procedimientos correspondientes. El cuerpo de la víctima fue enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), en San Pedro de Macorís.