Fuego desata pánico y desesperación entre comerciantes del mercado binacional de Dajabón

Momentos de tensión, angustia y desesperación se vivieron este miércoles en el mercado binacional de la provincia Dajabón, cuando un incendio sorprendió a decenas de comerciantes, poniendo en riesgo sus medios de vida.

El siniestro, que se originó en uno de los módulos comerciales, se propagó rápidamente, afectando varios puestos dentro de este importante centro de intercambio entre República Dominicana y Haití. Las llamas y la densa humareda obligaron a comerciantes y visitantes a evacuar el área de manera apresurada, en medio de escenas de incertidumbre y temor.

Tres unidades del Cuerpo de Bomberos de Dajabón acudieron de inmediato al lugar, logrando controlar el fuego antes de que se extendiera a otros módulos, lo que pudo haber provocado una tragedia de mayores proporciones.

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El coronel Diómedes García explicó que la "rápida intervención" fue clave para evitar pérdidas más devastadoras, destacando la coordinación y el esfuerzo del equipo en medio de condiciones difíciles.

Comerciantes afectados

Mientras tanto, el drama humano se hacía evidente. Comerciantes afectados observaban con impotencia cómo el fuego consumía sus mercancías. Entre ellos, Ilda Gómez, propietaria de uno de los módulos, narró con voz entrecortada la desesperación vivida al ver su negocio envuelto en llamas.

De igual manera, Oscar Díaz, comerciante del mercado, expresó la preocupación generalizada del sector, señalando que muchos dependen exclusivamente de estas ventas para sostener a sus familias.

Este incendio no solo deja pérdidas materiales, sino también una profunda preocupación en la comunidad comercial, que teme por su estabilidad económica ante este tipo de situaciones.