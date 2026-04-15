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Colapsa puente en La Vega
Colapsa puente en La Vega

Colapsa puente en La Vega tras el paso de camión cargado de arroz

No hay heridos

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Colapsa puente en La Vega tras el paso de camión cargado de arroz
El desplome de la estructura causó pérdidas materiales considerables, especialmente por la carga de arroz que transportaba el vehículo pesado, parte de la cual se perdió tras caer al agua (FUENTE EXTERNA)

Un puente colapsó en la comunidad Las Cabuyas, en La Vega, justo cuando un camión cargado de arroz lo atravesaba, provocando que el vehículo se hundiera junto a gran parte de la mercancía.

El incidente ocurrió ayer martes sin que ninguna persona resultara herida.

El desplome de la estructura causó pérdidas materiales considerables, especialmente por la carga de arroz que transportaba el vehículo pesado, parte de la cual se perdió tras caer al agua.

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Parte de la carga del camión terminó en el agua.
Parte de la carga del camión terminó en el agua. (FUENTE EXTERNA)
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En el incidente no hubo heridos.
En el incidente no hubo heridos. (FUENTE EXTERNA)

    El puente usado por camioneros

    • De acuerdo con lo informado, el puente era utilizado con frecuencia por camioneros, pese a tratarse de una estructura de dimensiones reducidas.

    Videos e imágenes difundidos en redes sociales muestran el momento posterior al hecho, con el camión parcialmente sumergido tras ceder el paso.

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    Egresado de Comunicación Social de la Universidad Dominicana O&M. Tiene más de una década de ejercicio periodístico. Padre orgulloso de Lía y Eva.