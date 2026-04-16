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Accidente de Tránsito
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Dos fallecidos y un herido en accidente entre motocicletas en Cabarete

El hecho ocurrió en horas de la noche de ayer miércoles en la vía principal de esa demarcación

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Dos fallecidos y un herido en accidente entre motocicletas en Cabarete
Una persona permanece en la calle junto a una motocicleta tras producirse un accidente de tránsito. (FUENTE EXTERNA)

Dos hombres de nacionalidad haitiana fallecieron y un joven dominicano resultó herido en un accidente de tránsito ocurrido la noche de ayer, miércoles, en la calle principal de Cabarete, provincia Puerto Plata.

Las víctimas mortales fueron identificadas como Cherfils Oges, de 33 años, y Lherisse Frantzdy, de 27, quienes se desplazaban en una motocicleta.

Según el reporte, ambos extranjeros fallecieron en el lugar del accidente.

En la colisión también resultó herido Juan Daniel Santos Parra, de 19 años, quien conducía una motocicleta marca Tauro, modelo CG200, de color negro, con placa K0538719.

Investigan el suceso

El joven fue asistido por una unidad de salud en el lugar y posteriormente trasladado al hospital Ricardo Limardo, en Puerto Plata.

El informe preliminar de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) indica que el hecho se registró alrededor de las 9:50 de la noche del 15 de abril de 2026.

El caso se encuentra bajo investigación para establecer las circunstancias en que se produjo la colisión entre ambas motocicletas.

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Egresado de Comunicación Social de la Universidad Dominicana O&M. Tiene más de una década de ejercicio periodístico. Padre orgulloso de Lía y Eva.