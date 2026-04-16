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cuerpo recuperado océano Atlántico
cuerpo recuperado océano Atlántico

Las autoridades recuperan el cadáver de un hombre en las costas de Puerto Plata

Las labores de rescate incluyeron a la Defensa Civil, el Cuerpo de Bomberos y el Sistema Nacional de Atención a Emergencias.

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Las autoridades recuperan el cadáver de un hombre en las costas de Puerto Plata
Momento en que se realizó el rescate del cadáver en las aguas del océano Atlántico, en la provincia de Puerto Plata. (FUENTE EXTERNA)

El cuerpo sin vida de un hombre fue recuperado ayer en aguas del océano Atlántico, en la provincia de Puerto Plata.

  • Hasta el momento, no ha sido posible establecer su identidad.

Acciones de la autoridad en el rescate

De acuerdo con los datos preliminares, se trata de un hombre de nacionalidad dominicana, con una edad estimada entre 30 y 35 años. 

En las labores de rescate del cuerpo participaron unidades de la Defensa Civil de Puerto Plata, el Cuerpo de Bomberos de San Felipe y del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1.

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Momento en que descantan a un hombre fue recuperado ayer en aguas del océano Atlántico.
Momento en que descantan a un hombre fue recuperado ayer en aguas del océano Atlántico. (FUENTE EXTERNA)
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Infografía
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Infografía
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Infografía

    Investigación sobre la identidad y causa de muerte

    Las autoridades no han ofrecido detalles sobre las circunstancias en que ocurrió el hecho. 

    No obstante, indicaron que se mantienen las investigaciones para determinar tanto la identidad de la víctima como la causa de su muerte.

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    Egresado de Comunicación Social de la Universidad Dominicana O&M. Tiene más de una década de ejercicio periodístico. Padre orgulloso de Lía y Eva.