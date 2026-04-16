Hallan cadáver en estado de descomposición en el arroyo Santa Clara de Higüey

El cadáver fue encontrado por un pescador. ( FUENTE EXTERNA )

Un hombre fue encontrado sin vida y en avanzado estado de descomposición en el arroyo Santa Clara, en Higüey, provincia La Altagracia, según informaron este jueves autoridades policiales.

El macabro hallazgo se produjo la noche del miércoles 15 de abril.

De acuerdo con el informe preliminar, el hallazgo se produjo alrededor de las 8:00 de la noche, luego de que un pescador alertara a las autoridades tras percatarse de la presencia del cadáver mientras realizaba sus labores habituales en la zona.

Miembros de la Subdirección de Investigaciones Criminales (Dicrim), adscritos a la División de Crímenes y Delitos contra la Persona, se trasladaron al lugar junto al Ministerio Público, donde confirmaron la presencia del cuerpo de un hombre de tez oscura.

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La médico legista Ruth Esther Almanzar certificó que la causa de muerte fue asfixia por inmersión.

Proceso de investigación

En la escena también se presentó personal de la Policía Científica, que realizó el levantamiento correspondiente y la fijación fotográfica del lugar. Debido al estado del cadáver, no fue posible tomar las huellas dactilares para su identificación.

El cuerpo fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), en San Pedro de Macorís, donde se realizarán los estudios correspondientes para lograr su identificación.

Las autoridades indicaron que el caso se encuentra en proceso de identificación de la víctima, mientras continúan las investigaciones para esclarecer las circunstancias del hecho.