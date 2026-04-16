El llamado que llevó a un ciudadano a rescatar un bebé abandonado a su suerte

Iván Suzaña, el hombre que encontró al bebé abandonado en el residencial Sandra 2da, en el Distrito Nacional. ( DIARIO LIBRE/ DARE COLLADO )

Eran las 10:20 de la noche del pasado martes. Ivan Suzaña estaba sentado en el balcón de su casa y, justo cuando se disponía a bañarse, un llamado interrumpió su rutina.

"¡Van, baja!", le llamó Fafa, el seguridad del residencial Sandra 2da, ubicado en el kilómetro 11 1/2 de la avenida Independencia, Distrito Nacional.

Abajo, en la calle medio oscura, algo no encajaba. Un joven, de no más de 19 años, lucía nervioso. Llevaba una caja en las manos. Iván lo observó apenas unos segundos... suficientes para notar que algo andaba mal.

Cuando el "muchacho" cruzó la avenida, próximo a la entrada del hogar de ancianos San Francisco de Asís, soltó la caja cerca de un pequeño basurero y otros escombros, y se fue corriendo.

Sin pensarlo demasiado, Ivan bajó. Describió que la avenida estaba oscura, así que encendió el flash de su celular mientras cruzaba, sin saber exactamente qué iba a encontrar.

Dentro de la caja había un bebé "buenmozo", un varoncito de unas tres o cuatro semanas, según dijo, envuelto en una toalla y con su gorrito. El niño no lloraba, apenas se movía. Tenía frío, pero "estaba contento y sonreía".

"¿Tú lo vas a agarrar?", le preguntó una vecina. "Claro que lo voy a agarrar", respondió sin titubear.

Lo tomó en brazos y lo llevó hacia la esquina de su calle, donde había más luz. En minutos, bajaron su madre, su padre, vecinos y otros curiosos. Nadie sabía qué hacer, pero todos entendían que ese momento no podía esperar.

"Uno ve esto en películas o en noticias... pero no cree que le va a tocar", dijo.

Ivan aseguró que el bebé se encontraba en buenas condiciones. Bien vestido y tranquilo.

Durante unos 20 minutos, lo sostuvo y llamó al 9-1-1. La ayuda llegó rápido, el bebé fue atendido en el lugar y luego trasladado al hospital infantil Robert Reid Cabral. Describió que a la escena también llegaron agentes de Policía Nacional e hicieron preguntas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/16/whatsapp-image-2026-04-16-at-110101-am-4a738467.jpeg ván Suzaña señala el lugar exacto donde fue dejada la caja con el bebé abandonado. (DIARIO LIBRE/ DARE COLLADO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/16/whatsapp-image-2026-04-16-at-110033-am-6ce15646.jpeg La caja y la manta en la que fue colocado el bebé antes de ser rescatado. (DIARIO LIBRE/ DARE COLLADO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/16/whatsapp-image-2026-04-16-at-105958-am-69524f1c.jpeg Punto donde fue hallado el bebé abandonado en el sector Sandra 2da, según relató el testigo. (DIARIO LIBRE/ DARE COLLADO) ‹ >

Salvó una vida

Iván, de 32 años y servidor público, todavía no logra entenderlo. "Es algo sorprendente... una madre que pasa todo su embarazo, que todo sale bien... ¿y dejarlo así?"

Lo que más le impactó fue el detalle: la caja, la funda azul, la toalla doblada con cuidado.

"No fue algo tirado así nada más... estaba preparadito".

Asimismo, expresó que esa noche no llovió, pero al día siguiente sí. Y él no deja de pensarlo: "porque ahí sí no se sabe lo que hubiera pasado".

Cuando le preguntan cómo se siente, no habla de heroísmo. Habla de confusión. De impacto. De hacer lo que tocaba.

"Fue penoso... pero uno tiene que hacer algo", expresó.

Esa noche, en medio de la oscuridad y la incertidumbre, Iván hizo lo único que podía: no mirar hacia otro lado y eso fue suficiente para salvar una vida.

Hoy, en la esquina aún permanece la cajita blanca, dentro de la funda y la manta azul donde se encontraba el bebé.

El joven pide a las autoridades que investiguen el hecho y que busquen en cámaras de seguridad cercanas para dar con el paradero de quien abandonó al bebé a su suerte.