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incendio en La Vega
incendio en La Vega

Rayo impacta palmera, la incendia y una parte en llamas cae sobre una casa, provocando un siniestro

El incidente ocurrió este jueves en La Vega

No se reportan personas heridas

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Rayo impacta palmera, la incendia y una parte en llamas cae sobre una casa, provocando un siniestro
El rayo impactó una palma en La Vega. (FUENTE EXTERNA)

Un incendio afectó una vivienda la tarde de este jueves en el sector Barranca, del distrito municipal Juan Rodríguez, en la provincia de La Vega, luego del impacto de un rayo sobre una palma.

De acuerdo con los reportes, la descarga eléctrica incendió el árbol y parte del mismo cayó en llamas sobre la vivienda, lo que originó el siniestro.

  • No se registraron personas heridas a causa del evento.

Acciones de las autoridades tras el siniestro

Al lugar acudió una unidad del Cuerpo de Bomberos del distrito Juan Rodríguez, que logró controlar la situación.

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Infografía
Parte de la vivienda afectada por el incendio que provocó un rayo. (FUENTE EXTERNA)

Las autoridades iniciaron el proceso para evaluar los daños ocasionados a la vivienda.

La Vega es una de las 20 provincias en alerta amarilla por los efectos de una vaguada. En horas de la tarde, la directora del Instituto Dominicano de Meteorología, Gloria Ceballos, advirtió sobre actividad convectiva en poblados del este, noreste y centro del país.

También llamó a tener precaución debido a las tormentas eléctricas.  

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Egresado de Comunicación Social de la Universidad Dominicana O&M. Tiene más de una década de ejercicio periodístico. Padre orgulloso de Lía y Eva.