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Un muerto y un herido en accidente de tránsito en El Seibo

El accidente ocurrió cuando los jóvenes perdieron el control de la motocicleta y chocaron contra un poste eléctrico.

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Un muerto y un herido en accidente de tránsito en El Seibo
Imagen ilustrativa de un accidente de motocicleta. (DIARIO LIBRE / ARCHIVOS)

Una persona perdió la vida y otra resultó herida tras un accidente de tránsito ocurrido la noche del miércoles 15 de abril en el distrito municipal Santa Lucía, provincia El Seibo.

La víctima fue identificada como Dany Cabrera, de 21 años, quien falleció en el mismo lugar del hecho a causa de los golpes recibidos.

  • En tanto, el herido es Willy de la Cruz, de 20 años, quien fue trasladado de emergencia al hospital Teófilo Hernández, en El Seibo.

Intervención de las autoridades

Según informaciones preliminares, el accidente ocurrió cuando ambos se desplazaban en una motocicleta, perdieron el control y se deslizaron, impactando contra un poste del tendido eléctrico.

Al lugar acudieron miembros del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, un médico legista y agentes de la Policía Nacional, quienes realizaron el levantamiento correspondiente.

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Periodista egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), locutora, productora y presentadora de TV.