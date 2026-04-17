Muere mujer que resultó quemada durante explosión de un tanque de gas en Santiago

Falleció en un centro de salud de la provincia Santo Domingo Ángela Yaniris Marcelino, de 52 años, quien había sufrido quemaduras de gravedad junto a su hija de 12 años, tras la explosión de un tanque de gas ocurrida en su vivienda, en el municipio de San José de las Matas, provincia Santiago.

Cronología del caso La explosión se registró el 8 de abril, cuando presuntamente, al encender la luz, se produjo la detonación ocasionada por un escape de gas.

La hoy occisa fue trasladada inicialmente al Hospital Regional Universitario José María Cabral y Báez, donde recibió las primeras atenciones médicas. Posteriormente, debido a la gravedad de sus lesiones, fue referida a un centro especializado en Santo Domingo, donde finalmente falleció ayer jueves.

Estado de salud de la menor

La menor de 12 años permanece ingresada en la Unidad de Quemados Dra. Thelma Rosario, en Santiago. Según los informes, su estado es estable dentro de la delicada condición que presenta.

De acuerdo con los reportes médicos, la mujer presentaba quemaduras de segundo y tercer grado en aproximadamente un 40 % de su cuerpo, principalmente en las extremidades inferiores.

Además, sufría complicaciones respiratorias que requirieron asistencia con ventilación mecánica.