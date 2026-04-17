Autoridades decomisan 11 pacas de marihuana y dinero durante operativo en Barahona

Los detenidos junto a las 11 pacas de marihuana incautadas durante el operativo realizado en Barahona. ( FUENTE EXTERNA )

Las autoridades informaron este viernes sobre la incautación de 11 pacas de marihuana durante un operativo de inspección realizado en la provincia Barahona.

De acuerdo con una nota de prensa, el hecho ocurrió en el tramo carretero Enriquillo-Barahona, específicamente frente al puesto de control de la Fuerza de Tarea Interagencial.

En el lugar, los agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y miembros del Ministerio Público interceptaron un minibus en el que varias personas a bordo transportaban una cantidad indeterminada de sustancias narcóticas.

Al realizar una inspección del vehículo, las autoridades hallaron en el maletero un saco que aparentaba ser de plátanos, que contenía 11 pacas de lo que se presume es marihuana, envueltas en papel de aluminio.

El peso preliminar de la droga es de 18.5 libras. Además, se incautó una pequeña porción del mismo vegetal, con un peso de 13.4 gramos.

Ocupan dinero

Durante el registro, las autoridades también encontraron en la parte delantera del vehículo 3,441 dólares americanos, seis teléfonos celulares, documentos y otras evidencias relevantes para la investigación.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/17/whatsapp-image-2026-04-17-at-92635-am-9b264690.jpeg Parte de las evidencias incautadas durante el operativo. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/17/whatsapp-image-2026-04-17-at-92635-am-2-07703949.jpeg Agentes de la DNCD y el Ministerio Público revisan el vehículo durante el operativo en Barahona. (FUENTE EXTERNA) ‹ ›

Los detenidos fueron entregados a la jurisdicción correspondiente y enfrentarán la justicia por violación a la Ley 50-88 sobre drogas y sustancias controladas. Las autoridades informaron que, en las próximas horas, se les conocerán medidas de coerción.

Las pacas de la presunta droga fueron enviadas al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para su análisis, mientras que el Ministerio Público y la DNCD continúan profundizando la investigación sobre esta operación de narcotráfico frustrada.