Mueren dos hombres al caerles una pared mientras caminaban en acera en Herrera

Diego Pesqueira, vocero de la Policía Nacional, ofreció los detalles del lamentable suceso. ( FUENTE EXTERNA )

La Policía Nacional informó este viernes el lamentable fallecimiento de dos hombres, tras recibir múltiples golpes al caerles encima una pared mientras caminaban por la acera de la carretera Duarte Vieja, en el sector Las Palmas de Herrera, municipio Santo Domingo Oeste.

Las víctimas han sido identificadas de manera preliminar como Radhamés Rodríguez Sierra, de 60 años, y el joven Jhonatha López Ramírez, de 23.

La institución indicó que el trágico hecho ocurrió alrededor de las 5:50 de la tarde de hoy, y contó la rápida intervención de los organismos de emergencia.

Al lugar se presentaron unidades del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911, del Cuerpo de Bomberos, así como agentes de la Policía Preventiva y de la Dirección Central de Investigación (Dicrim), quienes se encuentran a la espera del levantamiento oficial de los cuerpos por parte de las autoridades competentes.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/18/screenshot-2026-04-17-195257-d558a938.png Lugar de donde se desplomó la pared. (FUENTE EXTERNA)

Acciones de la autoridad y medidas tomadas

Ante esta situación, la Policía informó que el tránsito ha sido desviado de manera temporal en la carretera Duarte Vieja, específicamente en el tramo comprendido entre las calles Las Palmas y José Arias (Papaterra), mientras se desarrollan las labores correspondientes.

La Policía Nacional "lamenta profundamente este hecho y reitera su compromiso de brindar asistencia en coordinación con las instituciones de respuesta ante emergencias".