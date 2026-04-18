Detienen a ocho motoconchistas por muerte de conductor en Santiago

Entre los apresados se encuentra un hombre acusado de herir David Carlos Abreu. ( FUENTE EXTERNA )

La Policía informó este sábado sobre el apresamiento de ocho motoconchistas, incluido el supuesto responsable de herir con un arma blanca al conductor de un camión recolector de basura del Ayuntamiento de Santiago, durante un incidente de tránsito. El chofer falleció luego del ataque.

El fallecido fue identificado como David Carlos Abreu Quesada.

El incidente quedó captado en un video que ha sido difundido en redes sociales y medios de comunicación.

Al citar el informe preliminar, las autoridades señalaron que el hecho se originó tras un incidente de tránsito ocurrido en horas de la tarde del viernes, cuando el vehículo pesado conducido por la víctima habría impactado una motocicleta, lo que generó un conflicto que escaló rápidamente a una persecución.

Las investigaciones establecen que Abreu Quesada fue interceptado por varios motociclistas, quienes lo agredieron físicamente, provocándole una herida punzocortante en el muslo derecho, ocasionada presuntamente por uno de los ya detenidos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/18/whatsapp-image-2026-04-18-at-71025-pm-86e1c87d.jpeg La Policía decomisó una motocicleta y el arma usada en la agresión. (FUENTE EXTERNA)

En medio de la agresión, la víctima logró desplazarse hasta las instalaciones del Palacio de Justicia de Santiago, donde agentes de seguridad debieron intervenir.

Posteriormente, fue asistido por unidades del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 y trasladado a un centro de salud, donde falleció mientras recibía atenciones médicas.

Ocupan motocicleta

Durante la intervención policial, las autoridades ocuparon, además, una motocicleta vinculada al incidente, así como el arma blanca utilizada en la agresión.

Los detenidos serán puestos a disposición del Ministerio Público, mientras la Policía Nacional continúa profundizando las investigaciones para establecer el grado de responsabilidad individual de cada implicado en este hecho violento que ha consternado a la comunidad.

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