Una joven de 27 años pierde la vida tras someterse a una cirugía estética en Santo Domingo

Nayeli Meliza Sánchez, de 27 años, falleció tras someterse a una cirugía con fines estéticos. ( FUENTE EXTERNA )

Una joven de 27 años perdió la vida tras ser sometida a una cirugía estética, en un hecho ocurrido en una clínica de la capital.

Se trata de Anyeli Meliza Sánchez Castillo, quien deja en la orfandad a un niño de cuatro años de edad.

La denuncia fue hecha por el abogado Andrés Toribio, quien aseguró en su cuenta de Instagram que no descansará "hasta llegar a la verdad". Este responsabiliza al doctor José Desena Montero, cirujano plástico, por el fallecimiento de "Meli", como cariñosamente sus allegados llamaban a la joven madre.

Sánchez Castillo habría pagado nueve mil dólares por la cirugía que la llevó a la muerte.

El procedimiento incluía una reconstrucción de la pared abdominal, una abdominoplastía, liposucción en los brazos, liposucción en la entrepierna, liposucción en la espalda y transferencia de grasa a los glúteos.

"La operó ese doctor, Desena, y luego la mandó muerta a otra clínica, como en combinación con la otra clínica, no sé", declaró el padre de Anyeli al salir de su sepelio ayer, viernes, en el cementerio Cristo Redentor.

"Ella me decía siempre que se iba a operar, pero el día que se iba a operar yo no lo sabía. Lo supe porque la mamá me llamó: ¡Ven que la niña se operó y está mala! Ahí yo cojí para la clínica", relató.

Asegura que a su llegada, Nayeli le comentó que no podía respirar.

"Estaba mala desde que salió de la cirugía y ellos dijeron que ese era el procedimiento", agregó.

De acuerdo con sus familiares, los análisis médicos previos a la intervención quirúrgica muestran que Nayeli estaba en buen estado de salud antes de someterse a la cirugía.

"Con toda su salud del mundo ella entró a esa operación y salió muerta", insistió el padre.

El señor Sánchez pide una explicación de las autoridades de por qué razón el doctor seguía operando si ya se habían instrumentados otros casos en su contra, incluso con condena.

No sería la primera vez

Según señala el abogado Toribio, en septiembre de 2025, la Octava Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional declaró "culpable de la comisión de homicidio voluntario" al doctor Desena Montero.

El tribunal lo condenó al cumplimiento de la pena de un año de prisión en el Centro de Rehabilitación y Corrección Najayo Hombres, así como el pago de una multa ascendente a 100 pesos.