Denuncian que joven fallecida tras cirugía estética fue sometida a varios procedimientos a la vez

Anyeli Meliza Sánchez Catillo, de 27 años, falleció el pasado 15 de abril tras someterse a una cirugía estética. ( FUENTE EXTERNA )

La joven Anyeli Meliza Sánchez Castillo, de 27 años, quien perdió la vida el pasado 15 de abril tras la realización de una cirugía plástica, habría sido sometida a múltiples procedimientos estéticos durante una misma intervención, en la Clínica de Especialidades Médicas y de Estética, en el Mirador Sur

Según narró Nicole Fernández, prima de la joven fallecida, su familiar había otorgado su consentimiento al doctor José Desena Montero para la realización de una reconstrucción de la pared abdominal, una abdominoplastía, liposucción en los brazos, en la entrepierna y en la espalda, así como una transferencia de grasa a los glúteos.

El cirujano encargado de dichos procedimientos era el doctor José Desena Montero.





Luego de finalizados los procedimientos, Anyeli se quejó de fuertes dolores en el área abdominal, por lo que fue reingresada al quirófano en la Clínica de Especialidades Médicas y de Estética, en el sector Mirador Sur, para una segunda intervención, explicó su prima.

"Creo que se le pusieron cuatro pintas de sangre y parece que ya, en esa segunda (cirugía), ella no aguantó", agregó Nicole.

"Pero ya cuando la mandó en la ambulancia, ella iba muerta", afirmó.

Anyeli deja en la orfandad a un niño de 4 años de edad. Sus restos fueron enterrados ayer viernes en el Cementerio Cristo Redentor.

Para realizar la autopsia, sus familiares aseguran que tuvieron que gestionar el procedimiento por cuenta propia en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), debido a que ninguna de las dos clínicas les facilitó el historial clínico de Sánchez Castillo.

Según sus allegados, la paciente gozaba de buena salud, de acuerdo con los análisis previos a la intervención múltiple.

Piden justicia

Fernández elevó su llamado a las autoridades correspondientes para que se haga justicia por la muerte de su prima.

Según alegan los familiares de Anyeli Meliza, esta no sería la primera paciente que muere tras una cirugía estética con el doctor Desena.

"Lo que queremos es justicia y que ya esto no siga pasando", dijo.

Andrés Toribio, abogado de los familiares de la víctima, señaló que, en septiembre de 2025, la Octava Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional declaró "culpable de la comisión de homicidio voluntario" al doctor Desena Montero.

El tribunal lo condenó al cumplimiento de la pena de un año de prisión en el Centro de Rehabilitación y Corrección Najayo Hombres, así como al pago de una multa ascendente a 100 pesos.