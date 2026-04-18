Muere conductor que fue apuñalado por turba de motoristas tras incidente de tránsito en Santiago

Momento en que un motorista hiere al conductor de un camión recolector de basura tras incidente de tránsito.

El chofer de un camión recolector de basura murió la tarde de ayer, viernes, tras resultar gravemente herido durante un incidente de tránsito con un motorista, en la avenida Circunvalación en la provincia Santiago.

La víctima fue identificada como Deivy Abreu Quezada, de 41 años. Según informaciones preliminares, el conductor habría rozado una motocicleta y posteriormente abandonado el lugar del hecho.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/18/whatsapp-image-2026-04-18-at-25926-pm-f3e7a737.jpeg Deivy Abreu Quezada victima del ataque (FUENTE EXTERNA)

Persecusión

Tras el incidente, una turba de motoristas lo persiguió hasta el parqueo del Palacio de Justicia de Santiago, donde el chofer intentó refugiarse.

Un video captó la persecución y el momento en que Abreu Quezada fue apuñalado por desconocidos con arma blanca.

El herido fue trasladado al Hospital presidente Estrella Ureña, donde falleció mientras recibía atenciones médicas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/18/img-20250801-wa0002-1-5cbf8164.jpg Hospital Presidente Estrella Ureña (FUENTE EXTERNA)

Familiares de la víctima exigieron justicia y denunciaron que, en lugar de auxiliarlo, algunos testigos del sangriento hecho se dedicaron a grabar la escena.

Origen del fallecido

El fallecido era oriundo del municipio Constanza, provincia La Vega, y residía en el sector Bella Vista de Santiago.