Reportan desaparición de adolescente de 15 años en Los Alcarrizos

Familiares del adolescente de 15 años, Estenyer Moreno Berroa, reportaron que se encuentra desaparecido desde que salió de su casa en el municipio de Los Alcarrizos, la tarde del jueves 16 de abril.

Su madre, Elizabeth Berroa, informó que el joven fue visto por última vez vestido con un poloche azul y una bermuda jean negra, alrededor de las 5:00 de la tarde del día de su desaparición, hecho que quedó registrado en cámaras de seguridad del residencial Pablo Mella Morales, en el municipio de Santo Domingo Oeste.

Berroa explicó que su hijo salió solo de su casa luego de una discusión relacionada a su comportamiento en la escuela y, desde entonces, se desconoce su paradero.

"Desde esa última imagen en cámara, nadie lo ha visto. Nadie sabe nada", expresó con preocupación la madre a periodistas de Diario Libre. Esthenyer es su único hijo.

Intensa búsqueda

Elizabeth Berroa destacó que, al notar la ausencia del menor, inició una búsqueda intensa en el lugar donde fue visto por última vez, desde horas de la mañana hasta entrada la noche, mostrando fotos y consultando a residentes del área, sin obtener resultados.

Las autoridades ya recibieron la querella formal sobre la desaparición del adolescente y procederán con el proceso de investigación.

La familia también solicita la colaboración de la ciudadanía. Para aportar cualquier información sobre el paradero del joven se pueden comunicar al teléfono 809-912-4897.