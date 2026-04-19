Detienen a 23 haitianos indocumentados en zona boscosa de Dajabón

Una imagen facilitada por el Ejército de RD sobre el operativo que de detención que hizo de inmigrantes haitianos en una zona boscosa de Dajabón. ( FUENTE EXTERNA )

Miembros del Ejército de República Dominicana (ERD) detuvieron a 23 nacionales haitianos en condición migratoria irregular, durante un operativo realizado en una zona boscosa próximo al Puesto Militar La Aminilla, de la provincia Dajabón.

Según informó esa institución castrense este domingo, la intervención fue ejecutada luego de que recibieran información de que varios extranjeros se encontraban ocultos en el área donde se realizó el operativo.

"De inmediato, una patrulla del ERD, se trasladó al lugar señalado, donde realizaron un operativo, logrando localizar a los indocumentados, quienes intentaban evadir la presencia militar ocultándose en la vegetación", dice la nota de prensa.

Cinco mujeres y dos niños

Dentro de los 23 haitianos detenidos se encuentran cinco mujeres y dos menores de edad, los cuales fueron trasladados bajo custodia al Puesto Militar La Aminilla, desde donde serán remitidos al 10mo. Batallón de Infantería del ERD, con asiento en Dajabón.

Serán enviados al mencionado puesto militar para los fines legales correspondientes y su posterior entrega a la Dirección General de Migración (DGM), institución que hará la deportación.