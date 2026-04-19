La Alcaldía de Santiago y los familiares de Deivy Carlos Abreu Quezada, de 40 años, demandaron justicia y el cese de la violencia tras el trágico fallecimiento del trabajador, quien se desempeñaba como chofer de un camión recolector de basura de la Compañía de Limpieza Urbana (Comlursa SRL).

El cabildo calificó el hecho como un "asesinato" y anunció la activación de su equipo legal para perseguir a los responsables de la muerte del chofer luego de ser perseguido por una turba de motoristas el viernes pasado.

Un incidente vial que terminó en tragedia

El suceso se originó por un roce de tránsito en la avenida Circunvalación entre el camión recolector que conducía Abreu Quezada y un motorista.

Según el testimonio de su hija, Kiara Abreu, tras el incidente, un grupo de motoristas persiguió el vehículo lanzándole piedras. Al llegar a las inmediaciones del Palacio de Justicia de Santiago, a donde el conductor intentó refugiarse, el trabajador descendió del camión, momento en el cual fue interceptado y atacado con un arma blanca.

El agresor, quien según testigos vestía una capucha para ocultar su rostro, le propinó dos estocadas, una de las cuales le provocó una hemorragia masiva, según narró su hija. A pesar de ser trasladado al Hospital Presidente Estrella Ureña, Abreu Quezada falleció.

Indignación por la "indiferencia" de los testigos

La hija de la víctima expresó su indignación ante el comportamiento de los presentes durante la agresión.

Denunció que, mientras su padre se desangraba en el pavimento y suplicaba ayuda, las personas en el lugar optaron por grabar la escena con sus teléfonos celulares en lugar de llamar a una ambulancia o socorrerlo.

Respuesta oficial y proceso legal

La Alcaldía de Santiago emitió un comunicado oficial rechazando categóricamente este acto de violencia, calificándolo de "inaceptable" y resaltando la labor que realizan los trabajadores de limpieza en beneficio de la comunidad.

El cabildo exhortó a la ciudadanía a manejar los conflictos con civismo y respeto.

Por su parte, la Policía Nacional informó la detención de ocho personas para fines de investigación.

La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, instruyó que el caso sea procesado bajo la calificación jurídica de asesinato, lo que implica un endurecimiento de las posibles penas para los implicados.

Abreu Quezada era oriundo de Constanza y residía en el sector de Bella Vista en Santiago por motivos laborales. Su familia, encabezada por su hija Kiara, mantiene la firme esperanza de que el crimen no quede impune: "Voy a hacer justicia", sentenció la joven.

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