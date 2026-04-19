Motoristas que persiguen en grupo a conductores elevan el riesgo en las calles

La muerte de un conductor en Santiago el pasado viernes, tras ser perseguido y atacado por una turba de motoristas luego de un incidente de tránsito, volvió a colocar bajo escrutinio un fenómeno que se ha repetido en diferentes puntos del país: persecuciones colectivas de motoristas contra conductores, algunas grabadas y difundidas en redes sociales, con consecuencias que van desde daños materiales hasta desenlaces fatales.

Persecución en la Circunvalación que terminó en muerte

El hecho más reciente ocurrió en la avenida Circunvalación Norte de Santiago, cuando el conductor de un camión recolector de basura, David Carlos Abreu Quesada, de 40 años, fue perseguido tras un roce con una motocicleta y habría abandonado el lugar del hecho.

La persecución culminó en el Palacio de Justicia de Santiago, donde el chofer intentó refugiarse. Fue herido con un arma blanca y posteriormente falleció en el hospital Presidente Estrella Ureña.

Por el caso, la Policía Nacional informó del arresto de ocho motoconchistas, quienes fueron puestos a disposición del Ministerio Público.

Otros episodios en el Gran Santo Domingo

En el Distrito Nacional, hechos similares se han producido sin desenlace mortal. Uno de ellos ocurrió en julio del 2025, cuando un conductor fue rodeado y perseguido por motoristas luego de un conflicto vial en la avenida John F. Kennedy.

En videos difundidos se observa cómo los motoconchistas lanzan piedras y cascos protectores contra el vehículo en marcha, rompiendo todos sus cristales. La Policía detuvo a seis personas por este hecho.

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Un caso ocurrido en mayo del 2024 documenta una persecución directa de un motorista contra un conductor tras un roce vial.

Según el testimonio de la víctima, el motociclista lo siguió en plena vía, le lanzó un casco contra el vehículo y luego lo interceptó en medio del tránsito, golpeando el cristal e intentando obligarlo a bajarse. El incidente culminó con una pedrada contra el automóvil.

El problema viene desde antes. U n grupo de motoristas persiguió y agredió al chofer de una guagua pública en junio de 2020 en el sector Manoguayabo , en Santo Domingo Oeste . La persecución se produjo luego de un incidente en el tránsito, mientras el vehículo se desplazaba a alta velocidad.

Cuando la guagua quedó detenida en un taponamiento, los motoristas lanzaron piedras y botellas y uno de ellos golpeó al conductor en la cabeza, provocándole la pérdida del conocimiento. El chofer fue ingresado en un centro de salud, mientras versiones no confirmadas en redes señalaban una supuesta vinculación previa con un robo.

Voces oficiales que han advertido sobre el fenómeno

Tras estos y otros hechos, autoridades y actores institucionales han advertido públicamente sobre los riesgos de la violencia colectiva en el tránsito.

El director ejecutivo del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Milton Morrison, ha insistido en diversos escenarios en la necesidad de reforzar la regulación de las motocicletas y de combatir la cultura de confrontación en las vías públicas.

Desde la Policía Nacional se ha reiterado que las agresiones cometidas en grupo constituyen delitos penalmente perseguibles, independientemente de que se originen en incidentes de tránsito.

Asimismo, desde el ámbito judicial, la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, ha sostenido que el 58.9 % de los homicidios registrados en el país tiene su origen en conflictos sociales. Esto implica que cerca de seis de cada 10 casos tienen su origen en disputas interpersonales.

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