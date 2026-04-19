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Violencia en el tránsito
Violencia en el tránsito

Velan en Constanza a chofer muerto tras ataque de motoristas en Santiago

Su familia denuncia retraso en asistencia médica y exige justicia, mientras ocho personas están detenidas

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    Velan en Constanza a chofer muerto tras ataque de motoristas en Santiago
    Familiares denuncian que presentes grabaron el hecho en vez de auxiliarlo; investigación sigue en curso (FUENTE EXTERNA)

    En medio de dolor y consternación, familiares velaban este domingo, en el centro comunal de la comunidad El Cercado de Constanza, los restos de Deivy Carlos Abreu Quezada, chofer de un camión recolector de desechos sólidos que murió tras ser atacado el viernes por un grupo de motoristas en Santiago.

    El trabajador falleció luego de ser ingresado en un centro de salud a causa de heridas de arma blanca que recibió tras un incidente de tránsito ocurrido en la avenida Circunvalación Sur de Santiago, que derivó en una persecución y posterior agresión en las inmediaciones del Palacio de Justicia.

    Parientes de la víctima señalaron que uno de los aspectos más dolorosos del hecho fue el tiempo que transcurrió antes de que Abreu Quezada fuera trasladado a un centro médico, pese a que el ataque ocurrió en el parqueo del Palacio de Justicia de Santiago, a pocos metros del Hospital Presidente Estrella Ureña.

    Indicaron que, en lugar de recibir ayuda inmediata algunas personas presentes se limitaron a grabar la escena, lo que habría retrasado la asistencia al herido.

    RELACIONADAS

    Clamor de justicia

    Durante el velatorio, familiares reiteraron su llamado a que se haga justicia y se sancione a todos los responsables del crimen.

    "Queremos que se haga justicia porque él estaba trabajando", expresó Carlos Antonio Abreu Quezada, hermano de la víctima, quien describió el ataque como una acción violenta en grupo.

    En tanto, Ronald David, hijo del fallecido, calificó el hecho como un abuso. "Era un hombre que se estaba buscando la comida. Justicia es lo que queremos", manifestó.

    De su lado, Antony Abreu, pariente, insistió en que se aplique todo el peso de la ley. "Él estaba trabajando y no se metía con nadie. Solo por un roce le quitaron la vida", indicó.

    Investigación en curso

    El caso ha generado indignación pública. La Policía Nacional informó que al menos ocho personas se encuentran detenidas para fines de investigación y se investiga la actuación de sus agentes.

    Asimismo, la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, instruyó la calificación jurídica del hecho como asesinato, lo que fortalece el proceso penal en curso.

    Las autoridades continúan profundizando las investigaciones para esclarecer completamente las circunstancias del crimen y establecer responsabilidades.

    TEMAS -

      Es periodista, egresado de la Universidad Dominicana O&M. Ha ejercido el periodismo desde el 2005, residiendo en Santiago. Le gusta servir a los mejores intereses de la sociedad desde su profesión.