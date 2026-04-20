Ultiman a tiros a un extranjero para robarle cadenas de oro en Santiago

La víctima fue identificada cono Raymond Clemente Navarro, de 52 años. ( FUENTE EXTERNA )

Un ciudadano puertorriqueño fue ultimado a tiros durante un asalto en el que le despojaron de varias cadenas de oro, en un hecho ocurrido el pasado fin de semana en un centro de diversión ubicado en la avenida Hispanoamericana, en la provincia Santiago.

La víctima fue identificada como Raymond Clemente Navarro, de 52 años.

El extranjero se encontraba en un establecimiento comercial cuando fue interceptado por los agresores, quienes llegaron a bordo de una yipeta con la intención de asaltarlo.

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Según el informe preliminar de la Policía, durante el asalto se produjo un forcejeo, momento en el que uno de los delincuentes realizó un disparo que le causó la muerte.

Acto seguido, los atacantes le quitaron varias cadenas de oro y huyeron del lugar.

Acciones de la Policía

Por el caso fue arrestado Willi José León García, alias "Willito", quien fue identificado como uno de los participantes en el crimen.

El reporte de la uniformada indica que el detenido confesó que condujo el vehículo utilizado durante el hecho y que actuó junto a otras personas, actualmente prófugas.

Las autoridades informaron que lograron recuperar el vehículo utilizado en el asalto, además de recolectar evidencias audiovisuales captadas por cámaras de vigilancia en la zona.

La Policía Nacional mantiene activa la persecución de los demás implicados.